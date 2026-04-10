NHK BSであす11日午後9時から『解体キングダム 〜大阪・関西万博スペシャル〜』を放送する。【番組カット】貴重な一枚！解体中の万博大屋根リング街で見かける解体工事。防音シートの奥では、何が行われているのか。普段見ることができない、現場の奥の奥に潜入、驚きの職人技に密着する「解体キングダム」。今回解体するのは、大阪・関西万博。去年10月、世界中から2500万人以上を動員し大好評のうちに幕をおろした。番組で