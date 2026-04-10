テレビアニメ『ダイヤのA actII』の続編『ダイヤのA actII Second Season』の第2話あらすじ＆先行場面カットが公開された。アニメは2026年4月にテレビ東京系などで放送され、続編の放送は2020年3月放送の第1期最終回以来、6年ぶりで、テレビ東京系で毎週日曜17時30分より放送される。【画像】そのキャラ出るの！？公開された『ダイヤのA actII』場面カット第2話「チームの為に」は、突き抜けるような青い空の下、市大三高VS薬