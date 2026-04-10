10日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の日本製鉄堺ブレイザーズは、2025-26シーズン限りでアウトサイドヒッターの髙野直哉（32）、リベロの堀江友裕（28）が引退。オポジットのマシュー・アンダーソン（38）、ウルリック・ダール（25）、ミドルブロッカーの蔡沛彰（25）が退団することをクラブ公式SNSで発表した。 髙野は東亜大学を卒業後、2015