10日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のヴィアティン三重は、2025-26シーズンをもってアウトサイドヒッターの佐々木南帆（23）、中津亜美（23）が引退。ミドルブロッカーの林あやの（25）、島田綾香（25）、オポジットの浮ケ谷夏未（23）が退団することをクラブ公式サイトで発表した。 同年代の佐々木、中津、浮ケ谷は2025年に入団。佐々木は今シーズンのVリーグ女子で24試合にベ