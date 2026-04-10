5月13日に発売される映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（以下、ヒプムビ）Blu-rayの“Deluxe版”に収録される映画本編のその後の世界を描いたDrama Track「Today」より、シンジュク・ディビジョン“麻天狼”のティザー映像が公開された。【画像】豪華で迷う…！映画『ヒプマイ』Blu-ray店舗別購入特典映像では、各キャラクターが紡ぐ一つ一つのせりふから、映画後のその先にある全貌が垣間見え、Blu-ray発売への