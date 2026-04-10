10日（金）、V.LEAGUE MEN(Vリーグ男子 東地区）の千葉ドットは、19日（日）にイオンモール幕張新都心にてトークショー&ハイタッチイベントを開催することを発表した。クラブ公式サイトで伝えている。 今シーズンからチーム名を変更して臨んだ千葉ドット。Vリーグ男子レギュラーシーズンでは6勝22敗の7位という成績を残した。 イベントではシーズンを