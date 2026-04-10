熊本県が募集する新たな県営野球場の候補地については、これまでに複数の自治体が誘致に意欲を示していますが、今日（4月10日）に説明会が開かれ、11の市町村が出席しました。 【写真を見る】"新"熊本県営野球場はどこへ？ 説明会に11市町村が参加2万人収容、駐車場1000台…条件ふまえ検討9月以降に候補地決定 菊陽町の担当者「思ったより多いなと・・・」 説明会に参加したのは、熊本県内11市町村で、会場を訪れたのは9市