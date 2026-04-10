およそ70メートルにわたって県道が崩落しているのが見つかりました。記者「道路の一部が崩れ、下の土がむき出しになっています」現場は兵庫県加古川市の県道で、10日午前11時すぎ、「歩道が崩落している」と建設業者の関係者から県の土木事務所に連絡がありました。土木事務所の職員が現場で確認したところ、県道の、歩道と車道の一部がおよそ70メートルにわたって崩落しているのが見つかったということです。ケガ人はいませんでし