ABEMAは10周年を記念し、11日午後3時から12日午後10時にわたって、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画にて、12日午前6時から『ReHacQ特別企画 朝からガチ安野』を生放送することが決定した。【動画】ひろゆきが貯金額を明かした生配信本企画では、2025年に結党されたばかりのチームみらいの安野貴博党首と、「ABEMA」と経済メディア「ReHacQ」のプロデューサーを務める高