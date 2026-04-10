『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「母（90）の遺体を自宅に放置か…死体遺棄容疑で息子を逮捕」についてお伝えします。◇警察によりますと、死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、岩手県 盛岡市の無職・高橋好美容疑者70歳。自宅に母親の高橋キヱ子さん90歳の遺体を遺棄した疑いが持たれています。福祉関係の担当者がキヱ子さんと連絡が取れないことから、9日、警察に通報し事件が明らかになりました。捜査関係者に