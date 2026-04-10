初代タイガーマスクが主宰するストロングスタイルプロレスは10日、都内で「THEFIRSTTIGERMASK45thAnniversary初代タイガーマスク45周年記念特別イベント」（28日、後楽園ホール）の記者会見を行った。会見した平井丈雅代表は「通常はプロレスの試合が7試合行われるところを45周年特別イベントとして行われる」と説明。佐山サトル、先輩の藤波辰爾、藤原嘉明、後輩の前田日明の「スペシャルゲストとのトークショ