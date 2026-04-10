「ハンマーヘッド」のデザインを採用したトヨタ自動車の「プリウス」（左）や「RAV4」（中央）トヨタ自動車は10日、特許庁の知財功労賞を受賞したと発表した。車体の前面をサメの頭部に似た形状にするなど独自性のあるデザイン（意匠）を効果的に活用し、他社との違いを出してブランド価値を高めたと評価された。サメの頭部のようなデザインは「ハンマーヘッド」と呼ばれ、ヘッドライトと車体が一体化した外観だ。ハイブリッド