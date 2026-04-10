◇プロ野球 セ・リーグ 中日ー阪神(10日、バンテリンドーム)中日が2回に先制しました。対する阪神の先発は村上頌樹投手。2回の先頭で打席に向かった細川成也選手は、サード方向へのゴロとされるも、相手のエラーも絡み出塁します。さらに続く高橋周平選手もヒットで出塁すると、1アウトから村松開人選手が四球を選び、満塁の好機をつかみました。ここで打席に向かった木下拓哉選手はショートゴロとされるも、この間にランナーが生