試合開始の20分前に楽天戦（楽天モバイル）の雨天中止が発表されたが、好調でここまで全試合にスタメン出場していた宗が初めて外れ、「1番・左翼」に渡部、「2番・右翼」で杉沢というフレッシュなメンバーのスタメンが決まっていた。渡部は今季初めて「2番・中堅」でスタメン出場した8日のロッテ戦（京セラドーム）でマルチ安打を放って勝利に貢献。杉沢もこの試合で適時二塁打を含むマルチ安打を放つなど、出場4試合で10打数5