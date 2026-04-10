米人気ドラマ「ユーフォリア／EUPHORIA」シーズン3のロサンゼルスプレミアに「スケスケ衣装」で出席して注目を集めた米女優ナターシャ・リオン（47）が7日、その夜に搭乗した飛行機で乗務員の指示に従わなかったとして降ろされていたことが分かった。映画「アメリカン・パイ」（99年）や「ファンタスティック4：ファースト・ステップ」（25年）などで知られるリオンは、この出来事の直前にレッドカーペットで胸が完全に透けて見え