4月10日が33歳の誕生日ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が10日、33歳の誕生日を迎えた。自身のXで祝福に感謝しつつ、小中高生に向けた太っ腹な逆プレゼント企画も告知した。井上は「たくさんのお祝いメッセージありがとうございます！！そこで自分からプレゼント企画です」と投稿。ミズノと共同開発したシューズを、小学生、中学生、高校生を対象に150足限定でプレゼントするという。「ボ