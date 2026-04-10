Ｍ−１グランプリ２０２５王者のお笑いコンビ「たくろう」が、１０日の巨人―ヤクルト戦（東京ドーム）の試合前に登場し、この日限りのスペシャル漫才を披露。その後、始球式に臨んだ。相方・きむらバンド（３６）に見守られながらマウンドに立った赤木裕（３４）が投球。力強く放たれた球は、ノーバウンドで捕手役・宇都宮のグラブに吸い込まれた。大の巨人ファンを公言している赤木は「緊張しました。汗もいっぱいかいて…