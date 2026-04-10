フィギュアスケート女子で２０２２年北京五輪銀メダルのアレクサンドラ・トルソワ（２１＝ロシア）が、驚異のパフォーマンスを披露している。１９歳でフィギュアスケート選手のマーカル・イグナトフ（ロシア）と結婚し、昨年８月には第一子を出産した。産後２週間でリンクに戻っており、２０３０年フランス・アルプス地域で行われる五輪を目指すことを宣言。現在は育児と両立して猛特訓に励んでいる。そのトルソワは?鉄の女?