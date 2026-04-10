楽ちんな穿き心地で、見た目はきちんと。そんな理想のパンツが【GU（ジーユー）】から登場。オシャレ感度の高いスタッフさんが「去年、大人気で即完売、再販を繰り返した#ドレープワイドパンツ」と紹介しており、今年も早くから注目度が高まりそうです。きれいめに合わせやすく、40代・50代のデイリーコーデにもなじみやすい一本。大人コーデを提案するスタッフさんの装いとともに、その魅力