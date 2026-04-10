深刻な渇水で、今年の田植えにも影響が出ている中、愛知県春日井市のスーパー「エフ マルシェ」では、“令和のコメ騒動”と大騒ぎになった時期より、きょうのコメの値段は4000円前後と下がっていました。 【写真を見る】3000円台のコメも多くなり… 愛知のスーパー「さらに300～400円下がって適正価格」イラン情勢でコメ袋が｢発注停止｣に （エフ マルシェ 福丸明男代表）「コメ価格は問屋さんから