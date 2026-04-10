ジェイアール名古屋タカシマヤに、日本酒を立ち飲みできるコーナーがオープンしました。 【写真を見る】デパ地下で日本酒の“立ち飲み”をこだわりの酒器で ｢出張や旅行帰りにふらっと立ち寄って｣ ジェイアール名古屋タカシマヤ きょう、ジェイアール名古屋タカシマヤの地下二階にオープンしたのは、「角打ち 銘酒小路」。 （太田有咲記者）「この売り場では、飾られている酒器の中