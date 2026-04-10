医療の現場では、人工透析の治療で使用するもののほとんどが、石油由来のナフサを原料としているといいます。こちらは、福岡市南区の九州中央病院です。 ■九州中央病院 腎臓内科・満生浩司 部長「週3回、毎回使う、血液を循環する回路ですね。それと、血液を浄化するフィルター。生理食塩水の点滴の袋。これは全部ポリエチレンが原料なので、一番に関わってきます。」こちらの病院では、35人の患者に対し、週3回治療を