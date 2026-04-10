4月9日に終映した（一部公開劇場あり）『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の興行成績が発表され、国内・全世界それぞれの興行収入と観客動員が明らかになった。【写真】最後は泣ける！『鬼滅の刃』無限城編ポスター6種本作は、吾峠呼世晴が描く漫画『鬼滅の刃』を原作としたアニメ最新シリーズ。物語のクライマックスを三部作で劇場公開する“無限城編”の第一章となっており、鬼舞辻無惨（※）が率いる上弦