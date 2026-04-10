高知県香美市の県立林業大学校は林業の担い手確保のため2018年に本格開校しました。2026年度は、基礎課程と専門課程に県内外の18歳から57歳までのあわせて37人が入校しました。10日に行われた入校式では、世界的な建築家で校長を務める隈研吾さんがビデオメッセージで激励の言葉を贈りました。また、入校生を代表して、いの町出身の岡粼はるかさんが「同じ志を持つ仲間と切磋琢磨し、互いに支えあいながら世界に羽ばた