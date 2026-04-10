国民民主党の榛葉賀津也幹事長は３日の記者会見で、米国とイランが７日に合意した２週間の停戦について言及した。榛葉氏は、停戦の条件としてイラン側が６日に米国による制裁解除なども含む１０項目の提案をしたことについて「ウラン濃縮活動再開とか米軍の中東から撤退とか、できるわけがない。詰めの作業が甘かったので、長引く可能性ありますよ」と予告。「日本では経済や内政をしっかりして、不安をもたらさないことが重要