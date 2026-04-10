国民民主党の榛葉賀津也幹事長は１０日の記者会見で、党首選をめぐって勃発した社民党のいざこざについて「ケンカするほど仲がいい…ってね。仲いいんじゃないの？ホントは」と柔らか解釈で言及した。社民党は６日に党首選が行われ、福島瑞穂参院議員が再選。直後の会見で敗北した大椿裕子参院議員、ラサール石井参院議員が発言を許されず、大椿氏が抗議の声をあげて会見中に退出した。榛葉氏は、「国民民主党は執行部はみん