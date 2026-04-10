女優の森七菜が１０日、都内で主演映画「炎上」（長久允監督）の初日舞台あいさつに出席した。親の教育が厳しく家出する子どもが歌舞伎町の「トー横」に向かう物語。森は今作が映画単独初主演となる。公開を迎え「どんなことを感じてるんだろうって気になっている」と吐露。「いろんな場所で探すので、（ＳＮＳなどで）教えてもらったらなと思います」と客席に呼び掛けた。撮影は実際に歌舞伎町で行われ「ホテルに泊まって