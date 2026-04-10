◇プロ野球セ・リーグ 巨人-ヤクルト（10日、東京ドーム）ヤクルトが積極走塁を見せますがダブルプレーでチェンジとなりました。両チーム無得点の2回、ヤクルトは連続ヒットで1アウト1塁2塁を作ります。ここで7番・赤羽由紘選手がセンターへフライをあげると深いところで中山礼都選手がキャッチ。ここでヤクルトは走者がそれぞれ次の塁を狙いタッチアップをしますが、1塁ランナーの増田珠選手が2塁でタッチアウト。ダブルプレーで