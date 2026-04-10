記者会見で謝罪する水迫畜産の水迫栄治社長（左）ら＝10日午後、鹿児島県庁出荷した牛肉の産地などに不適正な表示があり、農林水産省から行政指導を受けたとして、鹿児島県指宿市の畜産加工会社「水迫畜産」の水迫栄治社長らが10日に記者会見して謝罪した。「担当者の確認不足で、意図したものではなかった」と説明した。問題となった牛肉の大半がふるさと納税の返礼品として県内の自治体へ出荷されており、「対応を協議する」