◇プロ野球 セ・リーグ 中日ー阪神(10日、バンテリンドーム)阪神が2回に先制を許しました。この日の先発マウンドにあがったのは村上頌樹投手。初回の先頭から四球で出塁を許すも、後続を併殺打に取るなどで無失点にしのぎます。しかし2回にはサード・佐藤輝明選手の悪送球で先頭の出塁を許すと、後続にもヒットを浴びます。続く打者はフライアウトとし1アウトまで追い込むも、後続には四球で1アウト満塁のピンチを招きました。ここ