タレントのスザンヌ（39）が10日、自身のインスタグラムを更新。長男の中学校の入学式に参加したことを報告した。スザンヌは明るい色の和服姿で「息子、中学校の入学式でしたはじめてがぎゅっと詰まった春がスタート大雨の予報だったこの日。でも、そんな空さえも思い出になるねって、なんだか前向きな気持ちで迎えた朝でした。少し不安で、でもちゃんと前を向いて一歩ずつ進んでいくその背中に、たくさんのパワーをもらい