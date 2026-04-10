２児の母でタレントの柳原可奈子が９日、ＳＮＳを更新。長女（６）が特別支援学校の小学部に入学したことを報告した。長女については２０２３年４月、「生まれつきの脳性まひ」と公表。理解を深めたいなどの思いで、ＳＮＳを通じて日常の発信を続けている。柳原は１９年２月、フジテレビ社員と結婚し、長女、次女（３）を授かった。長女は０歳からリハビリに通い、「はじめのころは泣いて泣いておしゃぶりしながら」懸命に取り