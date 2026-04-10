乃木坂46の川〓桜（22）のファースト写真集「エチュード」（4月14日に新潮社から発売）の先行カットが10日、公開された。今回公開されたカットは、フランス・パリでの撮影最終日に、アパートの一室で女性スタッフとトランプ遊びに興じる様子を収めたもの。「ババ抜き」に勝利した直後の、誇らしげで無邪気な笑顔が印象的な一枚となっている。初めてのソロ写真集はかねて憧れがあったというフランスで撮影。ニースとパリ、気候や雰