ニューヨーク・マンハッタン中心部の公園。人々のカメラの先にいたのは…、胸を大きく揺らし軽快なリズムで踊る鳥。アメリカヤマシギという渡り鳥の一種で、渡りの途中にこの公園を訪れたとみられます。胸を上下させる独特の動きが踊っているように見えることから、ファンも世界中に多く、アメリカヤマシギを見に来た人は「SNSでいつも追いかけていました。すぐに見つけられてラッキーです！」と話しました。なかなか見られない“