一ノ瀬ワタル（40）が10日、東京・テアトル新宿で行われた森七菜（24）の映画単独初主演作「炎上」（長久允監督）初日舞台あいさつに登壇した。トークの中で最近、火が付くほど熱くなった出来事は？と聞かれ、ウサギを8匹飼育しており「出産で火が付いた」と、元プロ格闘家で大柄でいかついルックスとは裏腹の、かわいらしい私生活を明かし、場内を沸かせた。一ノ瀬は「俺、ウサギを8匹、飼ってるんですよ。出産で火が付いた。大