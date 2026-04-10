一瞬、飼い主さんが車から離れた隙に寝落ちしてしまい、起こされた犬の「リアクション」が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で9万5000回再生を突破し、「人入ってるよねｗ」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。 【動画：車の運転席で爆睡している犬→外から呼んでみた、次の瞬間…人間の寝起きのような『リアクション』】 一瞬の隙に寝落ち… TikTokアカウント「moco0307」に投稿