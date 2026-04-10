2026W杯出場が近づき、各国の選手たちの考えにも変化があったのだろうか。3月の代表戦で目立ったのが、代表チームの国籍変更だ。例えば日本代表がグループステージで対戦するチュニジア代表では、ウニオン・ベルリンでプレイするMFラニ・ケディラが3月の代表戦でデビュー。兄のサミ・ケディラはドイツ代表の主力として2014W杯制覇に貢献したが、ラニの方はU-19ドイツ代表までのプレイに留まっていた。32歳を迎え、W杯に出場するの