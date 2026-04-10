7日(現地時間)、レアル・マドリードはバイエルン・ミュンヘンとのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準々決勝1stに臨み1-2で敗れた。本拠地ベルナベウにバイエルンを迎えての試合だったが、レアルは序盤からバイエルンに主導権を握られ、46分までに2失点を許す苦しい展開となる。攻撃もカウンター以外に攻め手がなく、74分にキリアン・ムバッペのゴールで1点を返すのが精一杯。大事な初戦で実力の差を見せつけられた。この結果によって