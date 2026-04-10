マンチェスター・シティでプレイするイングランド代表DFジョン・ストーンズは今夏の移籍市場で去就が注目されている。2016年夏にエヴァートンからシティに加入した同選手。これまでシティでは公式戦通算292試合に出場し19ゴール9アシストをマークしている。ペップ・グアルディオラの下で黄金時代を築いたシティで唯一無二の役割を果たした一人だ。実力はスター選手が揃うシティの中でもトップクラスのストーンズだが、大きな懸念点