先月の代表マッチウィークで、日本代表に0-1と敗れたイングランド代表。ベストメンバーではなかったが、イングランドのメディアはW杯本大会に向けての懸念を口にした。そしてその多くは、FWハリー・ケインがいなければ大幅に弱体化してしまうという問題点を指摘していた。日本戦で見せたフィル・フォーデンの偽9番も機能したとは言い難く、途中出場したドミニク・ソランケもウルグアイ戦で登場したドミニク・カルヴァート・ルーウ