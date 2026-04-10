グランビスタ ホテル＆リゾートは、「BLISSTIA SUITES ＆ RESORT 沖縄恩納村」を7月15日に開業する。建物は地上13階・地下1階建て、客室は全139室で、スーペリアスイートやコーナープレミアムスイートなど、全室約50平方メートル以上のスイートタイプを設ける。室内には奥行き3メートルのバルコニー「ラナイ」を併設し、オーシャンビューやフォレストビューの客室から海や森を望めるようにする。館内には沖縄の城塞建築を参考にし