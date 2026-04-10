東北地方を中心に目撃が相次いでいる「クマ」。冬眠明けで出没が増えるこの時期の注意点は？8日、福島県郡山市で撮影された映像には、成獣と思われる一匹のクマ。田んぼの中を駆け回ったり、民家の方に向かっていく様子も確認されています。東北地方ではクマの目撃情報が相次いでおり、注意が呼びかけられています。広島でも3月に庄原市で目撃情報があり、県内で山道の整備などを行う田川さんは、これからの時期に注意が必要と