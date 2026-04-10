鎌倉時代に 松浦市鷹島沖で沈没したと伝わる「元寇船」から、墨で文字が書かれた木製の板が発見されました。 約750年前に起きた「蒙古襲来」の歴史背景を読み解く、新たな手がかりとされています。 （松浦市 内野 義 文化財課長） 「鷹島3号沈没船の評価を高める、貴重な遺物であると言える」 鷹島沖では、鎌倉時代の1281年に旧モンゴル帝国のフビライ軍が日本に攻めてきた「元寇」で、数千隻の船が沈没したと