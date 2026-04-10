山菜採りで山に入る際、今一度確認していただきたいのがこちらです。まず、山に入ることを家族などに伝えてください。そして、遭難に備えて自分の位置を知らせるもの、ホイッスルや発煙筒などを持参し、赤色などの派手な色の服装で入るようにしましょう。また、クマ被害を防止するために鈴やクマスプレーを携行し山には複数人で入るようにしましょう。