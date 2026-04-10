10日、県内は傘が手放せない雨の一日となりました。一方、奄美市では晴れ間があり気温が上がりました。屋久島では最高気温が30.7度と今年初めての真夏日に。4月としては観測史上最も高い気温となりました。県本土や種子島・屋久島地方では大気の状態が非常に不安定となり、雨の一日となりました。1時間あたりの雨の量は出水で30ミリの激しい雨、鹿児島市喜入と霧島市牧之原で強い雨を観測しました。一方、奄美市では晴れ間が