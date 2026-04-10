二刀流復帰の今季は開幕から2試合で防御率0.00と好投を続けている(C)Getty Images二刀流の輝きが止まらない。現地時間4月8日、ドジャースの大谷翔平は、敵地ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、6回4安打1失点（自責0）、2奪三振1四球と力投。チームが3-4と競り負け、勝敗は付かなかったが、2登板で1勝0敗、防御率0.00と好成績を維持している。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見