令和の時代にあえて懐かしの昭和を再現する異色のドラマが、石川県七尾市の和倉温泉で撮影されています。主演はお笑い芸人の友近さん。徹底した昭和へのこだわりや、能登を舞台に選んだ背景を取材しました。七尾市の和倉温泉にある1974年創業の人気旅館「のと楽」。8日、ここで行われていたのは・・・友近さん「大事な話があるのですが、みよこさんは？」お笑い芸人で女優の友近さんが主演を務めるドラマ「友近サスペンス劇場」の