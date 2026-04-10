俳優の一ノ瀬ワタルが１０日、都内で映画「炎上」（長久允監督）の初日舞台あいさつに出席した。親の教育が厳しく家出して歌舞伎町の「トー横」に向かう女性を描く。一ノ瀬は、主演の森七菜が演じるカルト宗教信者の娘・樹里恵が属するグループのリーダー・ＫＡＭＩくん役を務める。「社会の闇にもスポットを当てられたすごい映画ができたなと思っています」とアピールした。作品の内容にちなみ、自身に火がついたエピソード