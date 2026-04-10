大相撲の春巡業が１０日、千葉・成田市の重兵衛スポーツフィールド中台体育館で行われた。３６歳の関脇・高安（田子ノ浦）は、関取衆の申し合い稽古で幕内・王鵬（大嶽）を長い相撲の末に寄り切るなど、計６番と精力的に相撲を取った。「腰の調子がいい。不安な気持ちもありましたけど、腰が全く痛くならない」と明かし、「本場所と同様、巡業も大事なので。本場所と巡業で相撲界は成り立っていますから。何とか完走したいです