「鵜小屋」の撤去をめぐって鵜飼の運営会社が京都府を提訴です。 訴状によりますと、おととし2月の「鵜小屋」の行政代執行について、京都府が嵐山で鵜飼を行う「嵐山通船」と、一般社団法人「鵜飼協会」に撤去の責任があるとして連帯して支払うよう求め、嵐山通船が約990万円を支払ったということです。 この「鵜小屋」をめぐっては、「鵜飼協会」が府が管理する公園内に設置する許可を受け鵜小屋の建設が始まりました。こ